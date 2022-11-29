Онищенко назвал города с повышенной заболеваемостью свиным гриппом

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Рост заболеваемости свиным гриппом (H1N1) четко отмечается в России, в некоторых городах наблюдается более острая ситуация. Об этом сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что рост заболеваемости наблюдается в таких городах, как Астрахань, Брянск, Владивосток, Владимир, Воронеж и Екатеринбург.

Онищенко настоятельно рекомендовал россиянам сделать прививку от гриппа.

— Свиной грипп включен в ту вакцину, которая сегодня у нас используется. В России используется как тетравакцина, так и четырехкомпонентная вакцина, причем она присутствует и в детском варианте вакцины, и во взрослом, — напомнил он в комментарии НСН.

До этого глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в этом сезоне, вследствие чего большое значение имеет вакцинация, сообщает издание argumenti.ru.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, чем опасен свиной грипп, как предотвратить заражение и может ли начаться пандемия свиного гриппа.