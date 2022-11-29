Пожар произошел на заводе на юго-востоке Москвы

Пожар произошел на территории завода на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 29 ноября.
По данным собеседника «ВМ», возгорание произошло на Рязанском проспекте, в доме № 6а — в двухэтажном заброшенном здании. Горел строительный мусор.
В пресс-службе МЧС по городу подтвердили возгорание, уточнив, что возгорание произошло на первом этаже в неэксплуатируемом здании на территории бывшего завода.
— Горел строительный мусор на площади около 80 квадратных метров. Принятыми мерами в 15:05 пожар локализован, открытое горение ликвидировано, — резюмировали в пресс-службе ведомства.
Еще одно возгорание произошло в подмосковном торговом центре. Горели помещения сауны. Пострадавших нет. Очевидцы запечатлели пожар на видео.