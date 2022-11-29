Минобороны: Продолжается наступление ВС РФ на Донецком направлении

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Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, — заявил он.

По словам Конашенкова, за последние сутки российским солдатам удалось уничтожить на этом направлении более 100 украинских военнослужащих. Кроме того, ВС России уничтожили танк, а также пять боевых бронированных машин и пять автомобилей противника, передает слова генерал-лейтенанта Telegram-канал Минобороны России.

Недавно стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Уточняется, что четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. По его словам, без полного освобождения населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара.