Фото: Пресс-служба Госдумы

Если представители НАТО осуществят поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Украине, то данные вооружения станут законной целью российской армии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 29 ноября.

— Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Кроме того, Медведев заявил, что современному миру организация вроде НАТО не нужна. В состав альянса входит не более 12 процентов населения планеты, а сам он действует исключительно в интересах «англосаксов».

До этого издание Global Times сообщило, что европейские члены Североатлантического альянса сократят поставки вооружений Украине из-за экономического истощения. В материале отмечается, что страны Евросоюза сильно пострадали от украинского кризиса.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», действительно ли Запад снизит уровень поддержки Украины. По его мнению, Евросоюз продолжит говорить о поддержке Киева, несмотря на наличие проблем в собственной экономике.