Новый пассажирский терминал откроется в аэропорту Сочи к 2026 году

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Разработка мастер-плана по проектированию новой инфраструктуры в аэропорту Сочи подходит к концу. Ввод в эксплуатацию, в том числе нового терминала, намечен на 2026 год. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика» Александр Никонов.

По его словам, глобальные инвестиции в новые инфраструктурные проекты сочинского аэропорта планируются в размере порядка 20 миллиардов рублей, 15 из которых будут вложены в терминал и привокзальную площадь.

На сегодняшний день данный аэропорт является единственным хабом по обслуживанию местных и международных авиалиний в Южном федеральном округе, передает ТАСС.

До этого стало известно, что коллектив под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова спроектировал новый пассажирский терминал аэропорта Новосибирска Толмачево. Его планируют сдать к концу текущего года.

Концепция аэропорта такова, что функциональное назначение здания можно при необходимости изменить, сделав из него, к примеру, музей современного искусства.