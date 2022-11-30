Синоптик Леус назвал ночь на 30 ноября самой холодной с начала сезона в Москве

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала сезона. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— В Москве прошедшей ночью минимальная температура воздуха составила минус 11,9 градуса — это самый низкий показатель с начала холодного сезона года. В других районах столицы температура менялась от минус 8,6 градуса на Балчуге до минус 13,5 градуса в Бутово, — отметил он.

В Новой Москве, по прогнозу Леуса, термометры опустились до минус 15,4 градуса. Метеоролог в своем Telegram-канале уточнил, что на территории Московской области наиболее низкие температурные показатели отмечены в Электростали, там температура составила минус 18,3 градуса.

Синоптик Леус в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил о высоком атмосферном давлении в Москве. До конца недели, уточнил специалист, показатели атмосферного давления сохранятся в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба.

Также стало известно, что 30 ноября москвичей ожидает преимущественное отсутствие осадков и местами гололед. При этом днем в столице температурный диапазон будет составлять от семи до пяти градусов со знаком «минус», в ночное время суток столбики термометров опустятся до 13 градусов ниже нуля.

Помимо этого, Леус предупредил о сильных морозах в столице. С полным прогнозом погоды на эту неделю можно ознакомиться в материале «Вечерней Москвы».