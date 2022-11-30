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Приметы и советы

Врач назвала отличия аллергии на холод от обморожения

Лейла Алиева
Общество
Врач назвала отличия аллергии на холод от обморожения
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Аллергия на холод чаще всего обостряется осенью и зимой. Врач — аллерголог-иммунолог высшей категории Элла Чурюкина рассказала о ее признаках и отличиях от обморожения.

— Зачастую аллергия на холод проявляется в виде крапивницы, ангионевротического отека или же бронхоспазма. Помимо этого, нередки случаи проявления холодовой аллергии в виде ринита и конъюнктивита с обильными слизистыми выделениями из носа, зудом век и слезотечением, — отметила она.

Среди признаков аллергии на холод — дерматит, когда кожа становится сухой и начинает шелушиться. Самыми сильными проявлениями такой аллергии являются холодовая астма и анафилактический шок.

Чаще всего холодовая аллергия появляется у женщин от 18 до 25 лет, которые живут в холодных регионах. Специалист порекомендовала отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, а также включить в рацион орехи, рыбу и оливковое масло, так как они богаты омега-3 жирными кислотами.

В свою очередь обморожение происходит при длительном нахождении на холоде, более того — его можно получить даже при плюсовой температуре, повышенной влажности и сильном ветре, пишут «Известия».

В холодный сезон промокшая обувь может спровоцировать у человека возникновение простудных заболеваний, а в некоторых случаях — и обморожений. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, как такая обувь вызывает переохлаждение организма.

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