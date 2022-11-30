Эксперты оценили важность инициативы по передаче учебных материалов школам Донецка и Луганска

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Столица начнет обеспечивать учебные заведения Донецка и Луганска учебниками и пособиями. Подобная инициатива позволит учащимся новых регионов получить качественное образование. Об этом в среду, 30 ноября, заявил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской

— Москва передаст школьникам и студентам колледжей этих городов новые книги, рабочие тетради и другие материалы, которые помогут ребятам получать качественное образование, изучать разные науки, развиваться и определиться с профессией. Такая помощь мне видится важной, нужной, с перспективой на успешное будущее наших подрастающих соотечественников, — отметил он.

Для жителей новых территорий, по словам Тверского, самое важное сейчас вернуться к мирной жизни, строить будущее и учиться. Президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников в свою очередь заявил, что любой учащийся России должен рассчитывать на возможность получать новые знания и иметь доступ к качественным образовательным материалам.

— Мы проделываем большую работу, чтобы создавать учебники, которые помогут учащимся достигать высоких результатов, готовиться к экзаменам и поступать в лучшие вузы, — заключил он.

Напомним, что в начале 2023 года из столицы отправят свыше миллиона учебников в школы и колледжи Донецка и Луганска. В рамках всероссийской акции «Дети — детям» столичные школьники собрали свыше 700 книг для учащихся ЛНР и ДНР.