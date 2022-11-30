Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты оценили важность инициативы по передаче учебных материалов школам Донецка и Луганска

Араз Салехов
Город
Эксперты оценили важность инициативы по передаче учебных материалов школам Донецка и Луганска
Фото: Unsplash

Столица начнет обеспечивать учебные заведения Донецка и Луганска учебниками и пособиями. Подобная инициатива позволит учащимся новых регионов получить качественное образование. Об этом в среду, 30 ноября, заявил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской

— Москва передаст школьникам и студентам колледжей этих городов новые книги, рабочие тетради и другие материалы, которые помогут ребятам получать качественное образование, изучать разные науки, развиваться и определиться с профессией. Такая помощь мне видится важной, нужной, с перспективой на успешное будущее наших подрастающих соотечественников, — отметил он.

Для жителей новых территорий, по словам Тверского, самое важное сейчас вернуться к мирной жизни, строить будущее и учиться. Президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников в свою очередь заявил, что любой учащийся России должен рассчитывать на возможность получать новые знания и иметь доступ к качественным образовательным материалам.

— Мы проделываем большую работу, чтобы создавать учебники, которые помогут учащимся достигать высоких результатов, готовиться к экзаменам и поступать в лучшие вузы, — заключил он.

Напомним, что в начале 2023 года из столицы отправят свыше миллиона учебников в школы и колледжи Донецка и Луганска. В рамках всероссийской акции «Дети — детям» столичные школьники собрали свыше 700 книг для учащихся ЛНР и ДНР.

ЛНР Книги ДНР Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте