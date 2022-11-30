Власти Москвы не планируют вводить единую школьную форму

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В столице не планируется вводить единую школьную форму. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев в среду, 30 ноября.

— В Москве на данный момент не планируем вводить единую школьную форму. Однако у школ есть право обозначить жесткие требования к внешнему виду учеников либо выбрать определенную форму. И многие образовательные учреждения этим правом воспользовались, безусловно, после согласования со всем родительским советом, — отметил он.

По словам Молева, единая школьная форма прививает детям порядок к дисциплине. При этом проблему буллинга в образовательных учреждениях такая мера вряд ли поможет решить.

Директор городского психолого-педагогического центра Департамента образования Москвы Любовь Олтаржевская добавила, что внешний вид не является причиной для травли, чаще всего конфликт появляется из-за неумения договариваться между собой, пишет ТАСС.

Недавно министр просвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости ввести школьную форму на законодательном уровне. Однако право решать, какую именно форму носить школьникам, стоит предоставить образовательным учреждениям. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, как эта мера может повлиять на школьников и почему без индивидуального подхода здесь не обойтись.