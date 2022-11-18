Необходимые рамки или уничтожение индивидуальности? Стоит ли вводить в школах единую форму

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В России намерены ввести единую школьную форму в образовательных учреждениях. С таким заявлением накануне выступил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он уточнил, что соответствующую меру следует закрепить на законодательном уровне, однако право решать, какую именно форму носить учащимся, стоит предоставить образовательным организациям. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как эта мера может повлиять на школьников и почему без индивидуального подхода здесь не обойтись.

Назад в 80-е

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров считает, что введение обязательной единой школьной формы откинет общественность в 80-е годы:

— Такая инициатива может завершиться тем, что мы снова вернемся к синим костюмчикам, которые были в школах в 80-е годы прошлого века. Конечно, я выступаю за деловой стиль, соответствующей атмосфере образовательного учреждения, но такой стиль должен предполагать разнообразие и многовариативность, а не идентичность. Мы живем в новое время и у нас сейчас культ индивидуального подхода к обучению и самому учащемуся. Разумеется, уникальность ребенка должна отражаться в допустимых рамках, в том числе и во внешнем виде.

Собеседник «ВМ» отметил, что окончательно решение по введению единой школьной формы должно приниматься школьными комитетами:

— Если школьный совет решит ввести форму — это одно дело, но когда такие требования предъявляются в формате «так нужно» — это признак того, что нас пытаются погрузить в прошлое, которое мы давно преодолели. Подобные радикальные меры для внешнего вида ни к чему.

Гуманный вариант

Эксперт отметил, что сегодня решение о внедрении единой школьной формы остается за конкретным учреждением или классом. И такая экспериментальная система куда гуманнее:

— Я работал в разных учебных заведениях, и, к примеру, в столичной Школе № 345 имени А. С. Пушкина каждый класс сам выбирал модель одежды, соответствующий потребностям учащихся, родителей и педагогов. Это привело к тому, что большинство детей приняли этот стиль и с удовольствием носят форму по сей день. В каких-то классах вводили, а потом отказывались, если это решение соответствовало мнению большинства представителей родительского комитета.

Эксперт уточнил, что в дресс-коде не видит ничего плохого, однако он должен быть многовариативным, а не одинаковым.

Рамки дозволенного

По мнению семейного психолога Натальи Наумовой, единая школьная форма приучит школьников к дисциплине и никак не повлияет на их индивидуальность:

— Если вспомнить начало 90-х, когда форму в учебных заведениях отменили, молодежь начала выходить за все рамки дозволенного. И это отражалось не только в одежде, но и в поведении. Дело в том, что официальная одежда настраивает человека на строгий лад, он сосредотачивается больше на учебном процессе, а не на внешнем виде. Ведь в школу мы приходим получать знания, а свою индивидуальность можно проявлять за пределами образовательного учреждения.

Специалист уверена, что даже самый строгий школьный костюм можно разбавить яркими деталями, которые придадут форме уникальности и подчеркнут неповторимые особенности ребенка: часы, аксессуары, рюкзак, заколки и иные элементы помогут избежать тотальной идентичности с остальными одноклассниками.

Психолог также отметила, что длительное ношение формы не способно уничтожить в ребенке его уникальность.