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Подростку, насмерть сбившему женщину на Красноярской улице, грозит 12 лет лишения свободы

Степан Жирнов
Происшествия
Подростку, насмерть сбившему женщину на Красноярской улице, грозит 12 лет лишения свободы
Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры
Россия, Москва, Красноярская улица, 9 Карта всех событий

Несмотря на юный возраст, 17-летнему подростку, который насмерть сбил женщину на Красноярской улице, грозит реальный срок. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Татьяна Максименко в среду, 30 ноября.

По ее словам, на момент совершения преступления подростку уже исполнилось 16 лет, а это значит, что его действия подлежат уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами». Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Также Максименко отметила, что суд отправил подозреваемого в СИЗО, а не под домашний арест, по той причине, что медицинских противопоказаний для этого нет, а проживание молодого человека дома в Подмосковье может навредить расследованию.

ДТП, о котором идет речь, произошло ранним утром на Красноярской улице в районе дома № 9. Молодой человек на иномарке выехал на встречную полосу, чтобы обогнать микроавтобус, и сбил женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, где она позже скончалась.

Подросток живет в Реутове. Автомобиль он приобрел за 140 тысяч рублей в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте.

26 ноября суд отправил молодого человека в СИЗО на два месяца.

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