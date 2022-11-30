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Приметы и советы

Средняя зарплата в России составила 61,9 тысячи рублей в сентябре 2022 года

Евгений Жуков
Общество
Средняя зарплата в России составила 61,9 тысячи рублей в сентябре 2022 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Среднемесячная начисленная заработная плата работников российских организаций в сентябре текущего года составила почти 61,9 тысячи рублей и по сравнению c соответствующим периодом прошлого года выросла на 12,1 процента. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Росстата.

При этом реальные зарплаты в стране в сентябре снизились в годовом выражении на 1,4 процента.

В целом за девять месяцев текущего года зарплаты в номинальном выражении выросли в стране на 12,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, в реальном — снизились на 1,5 процента, передает «Интерфакс».

Минэкономразвития ожидает, что снижение зарплат в реальном выражении в РФ в целом за 2022 год составит два процента с последующим ростом в следующем году.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики в январе 2023 года.

По словам главы государства, в данный момент только десять регионов РФ выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на сто процентов».

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