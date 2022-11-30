«Лучшая страна на Земле»: Богомолов ответил на вопрос о своем отъезде из России

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Режиссер Константин Богомолов заявил о желании раз и навсегда поставить точку в вопросе о своем отъезде из России.

Театральный деятель признался, что устал от обилия вопросов по этому поводу. По его словам, у него нет объективных причин менять место жительства, поскольку его все устраивает дома.

— Я устал? Да. Я устал не от работы. Я устал от вопроса: уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле, — рассказал Богомолов в своем микроблоге.

7 ноября стало известно, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак, по неподтвержденным данным, вернулась в Россию.

До этого стало известно, что Собчак покинула страну. А ее роскошный особняк, в котором она только что обустроила семейное гнездо, сейчас пустует. «ВМ» разбиралась, что будет с недвижимостью журналистки в том случае, если она окончательно покинет дом.