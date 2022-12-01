МВД объявило в розыск адвоката Илью Новикова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство иностранных дел РФ объявило в розыск адвоката Илью Новикова (признан в России физическим лицом-иноагентом) по статье Уголовного кодекса. Это следует из ведомственной базы розыска.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ, — сказано в базе розыска ведомства.

О какой статье идет речь, не уточняется, сообщает РИА Новости.

25 ноября министерство юстиции России включило Новикова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

С 2021 года адвокат живет и работает в Киеве. В 2022 году после начала российской спецоперации он заявил о вступлении в ряды территориальной обороны Киева.

Журналист Андрей Караулов, которого объявили в розыск по уголовному делу о клевете, рассказал 24 ноября, что узнал об этом от жены. По его словам, он лежал все это время в больнице и ни от кого не скрывался.

Также телеведущий посетовал, что он не знает о стадии рассмотрения дела и о своем в нем статусе, потому что сотрудники правоохранительных органов не выходят на связь.