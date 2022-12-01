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Полковник ВС РФ Шиц рассказал, как российский танкист спасся из горящего танка

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Полковник ВС РФ Шиц рассказал, как российский танкист спасся из горящего танка
Фото: Минобороны РФ

Российский танкист в ходе специальной военной операции на Украине чудом спасся из горящего танка и вскоре после этого вернулся на поле боя. Об этом сообщил его командир полковник ВС РФ Иван Шиц.

Он рассказал, что эвакуировать механика-водителя из подбитого танка не получилось, все решили, что он погиб, но через день танкист вернулся на позиции.

По словам Шица, спасшийся солдат сообщил, что в горящем танке несколько раз терял сознание из-за дыма, а украинские военные стали по нему стрелять гранатами.

— Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений, — рассказал полковник в беседе с RT.

30 ноября в Министерстве обороны РФ рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине. Капитан Игорь Голосов командует ротой, которой необходимо было зачистить и подавить огневые точки украинских националистов в одном из населенных пунктов.

Украина Спецоперации Армия Россия Танки
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