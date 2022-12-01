Синоптик Тишковец предупредил о «нордическом» декабре в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Первый месяц зимы в столице будет «нордическим», примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— С наступлением календарной зимы в Россию пришли и настоящие русские морозы. Такой мощный старт нового климатического сезона предопределит нордический характер всего декабря — месяц окажется примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, — отметил он.

Метеоролог уточнил в своем Telegram-канале, что в столице высока вероятность 20-ти градусных морозов.

До этого сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о сильных морозах утром 1 декабря в Москве. По его словам, первый день зимы в столице начался с 20-градусных морозов. Метеоролог добавил, что это самая низкая температура с начала холодного сезона.

Также Леус в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил метеозависимых москвичей о высоком атмосферном давлении, которое сохранится в городе до конца недели. По его словам, оно будет примерно на 20 единиц выше нормы: в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба до конца недели.