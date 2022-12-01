Инфекционист Никифоров рассказал, как защититься от менингита

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Чтобы защититься от менингита, нужно соблюдать гигиену рук, использовать защитные маски и перчатки, вести правильный образ жизни. Кроме того, существует прививка от менингококковой инфекции. Об этом рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

По мнению врача, витаминные комплексы — не лучший способ для профилактики заболевания, ведь драже или таблетки не всегда могут помочь в укреплении иммунитета. Лучше всего укрепляет иммунитет правильный образ жизни. Он включает в себя полноценное питание, здоровый сон, умеренную физическую активность на ежедневной основе.

Стоит носить маски в местах большого скопления людей. Необходимо мыть руки после улицы теплой водой с мылом, соблюдать чистоту и гигиену лица, рук, тела. Стоит чаще проводить влажную уборку дома, сообщает РИАМО.

Ранее медики сообщили, что менингит чаще регистрируется у детей, но и взрослые от него не застрахованы. То, что заболевание поражает только тех, кто ходит в холода без шапки, — всего лишь миф, передает Царьград.

Менингит по первым симптомам может напоминать грипп. Однако данное заболевание способно нанести здоровью довольно серьезный ущерб, поэтому требует своевременной помощи специалистов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.