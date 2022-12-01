Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на новогодних праздниках

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на новогодних праздниках
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Синоптики рассказали, какая погода установится в столичном регионе во время новогодних праздников.

Ясным днем, по предварительным данным, будет лишь 31 декабря. 1 января, в первый день 2023 года, ожидается переменная облачность, а затем в столичном регионе установится пасмурная погода.

Как сообщают синоптики на протяжении всех новогодних каникул, кроме 31 декабря и 1 января, в столичном регионе будет идти небольшой снег. Самой холодной прогнозируется ночь на 31 декабря. Температура может упасть до минус 21 градуса. Дневная температура составит минус 17 градусов.

1 января будет немного теплее, днем ожидается минус 14 градусов. Потеплеет в столичном регионе ближе к Рождеству: ночь на 6 января ожидается самой теплой — температура может подняться до минус одного градуса. Возможны осадки в виде снега с дождем, передает РИАМО.

В Подмосковье и столице в первый день зимы установится сухая, солнечная и морозная погода. Отмечается, что температура будет на 5 градусов ниже нормы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что морозы до 11 градусов днем ожидаются в столичном регионе с понедельника, 5 декабря. Также прогнозируется рост атмосферного давления.

Новый год Погода Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте