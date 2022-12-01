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Лукашенко сообщил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии

Араз Салехов
В мире
Лукашенко сообщил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Украинские власти стараются под любым предлогом втянуть войска НАТО в конфликт, силовые ведомства Белоруссии отмечают рост количества провокаций вблизи белорусской госграницы. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил президент республики Александр Лукашенко.

— Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт, — отметил он.

В подтверждение своих слов Лукашенко напомнил инцидент с падением ракеты на территории Польши, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

В пятницу, 25 ноября, белорусский лидер заявил, что Минск сможет дать отпор агрессору самостоятельно, однако не будет против помощи ОДКБ в случае вторжения на территорию страны. По его словам, ответ стран объединения будет такой, что «не только Европа задрожит».

До этого Лукашенко заявил, что Украина будет полностью уничтожена, если Киев не начнет мирные переговоры. Текущую ситуацию, по словам главы государства, еще можно «загладить».

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