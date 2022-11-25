Лукашенко заявил, что не будет против помощи ОДКБ в случае вторжения в Белоруссию

Фото: Администрация президента РФ

Белоруссия сможет дать отпор агрессору самостоятельно, однако мы не будем против помощи ОДКБ в случае вторжения на территорию страны. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

— Мы, конечно, никогда не будем против, если, не дай Бог, это случится. Мы не будем отказываться от помощи. Но я, знаете, думаю, что нам не придется даже в этом случае задействовать ОДКБ. Вы даже представить не можете, как мы можем ответить, — отметил он.

По его словам, ответ стран объединения будет такой, что «не только Европа задрожит», сообщает РИА Новости.

Накануне глава Белоруссии заявил, что Вашингтон не заинтересован в проведении мирных переговоров по украинскому конфликту. По его словам, нужно перед всем миром обличить Украину, Польшу и стоящие за ними США.

Помимо этого, Лукашенко предрек полное уничтожение Украины в случае отказа от переговоров. При этом он уточнил, что текущую ситуацию еще можно «загладить». В пример белорусский лидер привел Вторую Мировую войну, во время которой погибло 30 миллионов человек. Лукашенко подчеркнул, что сейчас о том времени никто не вспоминает, за исключением Минска и Москвы.