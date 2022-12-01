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Меган Маркл показала сына Арчи во время видеозвонка с политконсультантом Дональда Трампа

Араз Салехов
Общество
Меган Маркл показала сына Арчи во время видеозвонка с политконсультантом Дональда Трампа
Фото: flickr/number10gov

Принц Гарри и его жена Меган Маркл не взяли с собой своих детей на похороны королевы Елизаветы II. К слову, и до этого времени пара нечасто баловала поклонников совместными выходами с детьми.

Но все же актриса решилась показать сына во время видеозвонка с политконсультантом экс-президента США Дональда Трампа Джотаком Эдди и писательницей Донной Бразиле. Как уточняется, разговор был приватным, но каким-то образом скриншот звонка появился в Сети.

Некоторые пользователи интернета предположили, что Маркл спровоцировала это, чтобы привлечь внимание аудитории к себе. По скриншоту можно увидеть, как трехлетний Арчи значительно вырос, и пока больше похож на своего отца. От мамы ему достался лишь темный цвет волос, сообщает Starhit.

Пользователи Сети активно обсуждают развод принца Гарри и Меган Маркл. Инициатором является наследник королевской династии.

Врач — психиатр-психотерапевт Евгений Фомин объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» причины развода принца Гарри и Меган Маркл. По его мнению, одной из причин может быть несовпадение границ свободы принца и Маркл.

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