Полиция перехватила отправленную премьеру Испании посылку с предполагаемой взрывчаткой

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Испанская полиция перехватила конверт, адресованный премьер-министру Испании Педро Санчесу, предположительно, в нем находилось взрывное устройство. Об этом 1 декабря сообщает издание El Mundo со ссылкой на правоохранительные органы.

— Национальная полиция сообщила Национальному суду об отправке Санчесу конверта с пиротехническими материалами, который был обнаружен и нейтрализован службами безопасности администрации президента, — говорится в сообщении.

По данным издания, инцидент произошел 24 ноября. В этот день сотрудники службы безопасности проверяли полученные письма, среди которых обнаружили подозрительный конверт. Он был адресован Санчесу.

За последние два дня этот пакет со взрывчаткой в Испании стал пятым. До этого похожие посылки были обнаружены в Минобороны Испании, на базе ВВС в городе Торрехон-де-Ардос и в оружейной компании Instalaza. Кроме того, взрывное устройство было отправлено в посольство Украины в Мадриде, в результате чего там произошел взрыв.

По словам украинского посла в Испании Сергея Погорельцева, к зданию посольства направили коробку. Оно сразу вызвало подозрение у секретарши дипмиссии, так как обратный адрес не был указан. Кроме того, посылка не была похожа на обычную посылку для дипломатов. Руководство Испании рассматривало взрыв в посольстве Украины в качестве теракта.