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Лавров: ВС России наносят удары по инфраструктуре Украины, помогающей в убийстве русских

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров: ВС России наносят удары по инфраструктуре Украины, помогающей в убийстве русских
Фото: МИД РФ

Российские военнослужащие наносят удары только по той украинской инфраструктуре, которая помогает в убийстве русских. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Так что мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам (западным странам — прим. «ВМ») накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских, — цитирует российского министра РИА Новости.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. В этот день было совершено несколько обстрелов объектов энергетики, военного управления и связям.

28 ноября военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украина через несколько недель может погрузиться в темноту без помощи Запада. Он отметил, что страна оказалась уязвима к ударам по инфраструктуре, потому что на начальном этапе российская армия уничтожила почти 30 процентов украинской системы ПВО.

Украина Сергей Лавров Инфраструктура
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