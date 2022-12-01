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Специалисты уложили асфальтобетон более чем на 70 процентах трассы М12 Москва — Казань

Араз Салехов
Общество
Специалисты уложили асфальтобетон более чем на 70 процентах трассы М12 Москва — Казань
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Специалисты уложили асфальтобетон более чем на 570 километрах трассы М12 Москва — Казань, что превышает 70 процентов всей дороги. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».

— Строители уложили асфальтобетон на более чем 570 километрах скоростной дороги М12 Москва — Казань. Они выполнили план 2022 года, «одев» в асфальт более 70 процентов новой трассы. На это ушло пять миллионов 804 тысячи тонн асфальтобетона, — говорится в сообщении.

Как уточняется, по 48-му километру трассы М12 уже запущено автомобильное движение, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 15 ноября, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что во второй половине декабря этого года откроется движение транспорта по участку трассы М12 — от Москвы до Владимира. По его словам, специалисты завершили все основные работы.

В начале сентября президент России Владимир Путин открыл движение транспорта на первом участке трассы М12 Москва — Казань — Екатеринбург в Подмосковье. Теперь автомобилисты смогут проехать от ЦКАД до пересечения с федеральной дорогой А108 «Московское большое кольцо» в районе Орехово-Зуева, минуя трассу М7 «Волга».

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