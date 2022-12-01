Столтенберг заявил о разрушении мира, где Россия принимала участие в саммитах НАТО

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Мира, где Россия принимала участие в саммитах НАТО, больше нет. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг, 1 декабря.

— Многие годы НАТО пыталась выстраивать более конструктивные отношения с Россией, диалог с Россией. Я был премьер-министром, когда президенты Путин и Медведев участвовали в саммитах НАТО... Тот мир больше не существует, — отметил он.

Генсек НАТО добавил, что из-за украинского конфликта между сторонами разрушилась идея содержательного диалога, но при этом альянс поддерживает минимальный контакт с Россией для предотвращения эскалации, пишет РИА Новости.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что современному миру организация вроде НАТО не нужна. По мнению Медведева, альянс включается в себя не более 12 процентов населения планеты, а сам он действует исключительно в интересах «англосаксов». Кроме того, члены НАТО легко забывают о совершенных альянсом государственных переворотах в суверенных странах по всему миру и о военных преступлениях.