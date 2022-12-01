Андрей Бочкарев: Вертолетную площадку оборудуют в новом корпусе Детской больницы святого Владимира

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты оборудуют вертолетную площадку в строящемся многопрофильном комплексе на территории Детской городской клинической больницы святого Владимира, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 1 декабря.

— Благодаря вертолетной площадке больница сможет принимать экстренных пациентов, эвакуируемых с мест дорожно-транспортных происшествий, техногенных и природных катастроф, — пояснил заммэра.

Он также добавил, что в данный момент в строящемся комплексе ведутся работы по усилению фундаментной плиты и устройству монолитных железобетонных конструкций минус второго, минус первого и первого этажей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве нового корпуса Детской ГКБ святого Владимира. По словам главы города, медкомплекс будет окончательно построен в конце следующего года. В клинике сможет обследоваться большой поток детей, которым будет оказываться многопрофильная помощь.