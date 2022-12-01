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Андрей Бочкарев: Вертолетную площадку оборудуют в новом корпусе Детской больницы святого Владимира

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев: Вертолетную площадку оборудуют в новом корпусе Детской больницы святого Владимира
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Рубцовско-Дворцовая улица, 1/3 Карта всех событий

Специалисты оборудуют вертолетную площадку в строящемся многопрофильном комплексе на территории Детской городской клинической больницы святого Владимира, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 1 декабря.

— Благодаря вертолетной площадке больница сможет принимать экстренных пациентов, эвакуируемых с мест дорожно-транспортных происшествий, техногенных и природных катастроф, — пояснил заммэра.

Он также добавил, что в данный момент в строящемся комплексе ведутся работы по усилению фундаментной плиты и устройству монолитных железобетонных конструкций минус второго, минус первого и первого этажей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве нового корпуса Детской ГКБ святого Владимира. По словам главы города, медкомплекс будет окончательно построен в конце следующего года. В клинике сможет обследоваться большой поток детей, которым будет оказываться многопрофильная помощь.

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