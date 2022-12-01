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Собянин: В новом корпусе Детской ГКБ святого Владимира расположатся 20 отделений стационара

Александр Афонин
Город
Собянин: В новом корпусе Детской ГКБ святого Владимира расположатся 20 отделений стационара
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Россия, Москва, Рубцовско-Дворцовая улица, 1/3 Карта всех событий

На территории Детской больницы святого Владимира появится многопрофильный комплекс, в состав которого войдет 20 отделений стационарной помощи и Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 декабря.

— В шестиэтажном здании с двумя подземными уровнями будут все виды диагностики и процедур, новейшая техника. Здесь расположатся 20 отделений стационара и уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, — сказал он.

На стадии проектирования специалисты сделали упор на просторность помещений и удобную логистику. Всего в стационаре расположится 482 койки, а также комнаты для отдыха родителей на каждом этаже здания, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, новый многопрофильный комплекс на востоке столицы будет окончательно построен в конце следующего года. Новое медучреждение примет на работу тысячи сотрудников, а сама клиника сможет обследовать большой поток детей, которым будет оказана многопрофильная помощь.

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