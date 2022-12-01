Эксперт посоветовал россиянам реализовать свои финансовые планы в ближайшее время

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Инфляция начнет разгоняться уже в начале следующего года. Такое предположение высказал независимый финансовый эксперт Александр Патешман.

В связи с этим он посоветовал россиянам заранее реализовать свои финансовые планы.

— Продуктов, конечно, накупить нельзя на надолго, но если было желание проинвестировать какую-то дорогостоящую покупку, то надо это делать сейчас. Если было желание инвестировать в иностранную валюту, то также надо делать сейчас, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Также эксперт посоветовал забронировать летний отдых на следующий год по нынешним ценам или осуществить лечение зубов.

Экономист Лазарь Бадалов отметил, что инвестирование в юань, дирхам или тенге лучше совершать при определенных условиях. Важны размер процентной ставки и уровень инфляции, передает Nation news.

Россияне обладают достаточно хорошей финансовой грамотностью даже по сравнению с европейцами и американцами. Такое мнение высказал международный финансовый консультант Василий Еременко.