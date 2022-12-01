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Верховная рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН

Евгений Жуков
В мире
Верховная рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Верховная рада Украины поддержала постановление о призыве к реформированию Организации Объединенных Наций и «нелегитимности» участия Российской Федерации в ней. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

— Парламент одобрил заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания России в ней, — передает слова политика РИА Новости.

25 ноября в Верховной раде Украины был зарегистрирован проект постановления с призывом признать Россию «государством — спонсором терроризма» и исключить ее из ООН.

Инициатором предложения стал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и ряд других украинских политиков. Пояснительная записка к проекту гласит, что Россию необходимо исключить из ООН, так как ее нахождение в организации якобы нелегитимно.

23 ноября в Страсбурге прошло пленарное заседание Европейского парламента. В ходе мероприятия парламентарии приняли резолюцию, в которой Российская Федерация признается «государством — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.

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