Начальника городского университета МВД РФ в Петербурге отстранили от должности из-за коррупции

Начальника Санкт-Петербургского университета МВД РФ генерала Александра Травникова отстранили от должности. Об этом сообщил в четверг, 1 декабря, источник РЕН ТВ.
— Отстранили его примерно месяц назад, — рассказал он.
Собеседник портала отметил, что Травникова лишили поста из-за коррупции: у него обнаружили активы, которые он не указал в декларации.
Ранее Травников работал в УМВД Московского района Санкт-Петербурга.
1 декабря сообщалось, что задержан заместитель руководителя МЧС России по Москве (главный государственный инспектор по маломерным судам) Сергей Зотов. По предварительным данным, его задержали по подозрению в получении взятки.
19 октября силовики задержали в Москве главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина.
21 октября Басманный районный суд арестовал Репина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от гендиректора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша при посредничестве адвоката Григорьева.