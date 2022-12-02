Начальника городского университета МВД РФ в Петербурге отстранили от должности из-за коррупции

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Начальника Санкт-Петербургского университета МВД РФ генерала Александра Травникова отстранили от должности. Об этом сообщил в четверг, 1 декабря, источник РЕН ТВ.

— Отстранили его примерно месяц назад, — рассказал он.

Собеседник портала отметил, что Травникова лишили поста из-за коррупции: у него обнаружили активы, которые он не указал в декларации.

Ранее Травников работал в УМВД Московского района Санкт-Петербурга.

1 декабря сообщалось, что задержан заместитель руководителя МЧС России по Москве (главный государственный инспектор по маломерным судам) Сергей Зотов. По предварительным данным, его задержали по подозрению в получении взятки.

19 октября силовики задержали в Москве главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина.

21 октября Басманный районный суд арестовал Репина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от гендиректора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша при посредничестве адвоката Григорьева.