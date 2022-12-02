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Синоптики пообещали москвичам морозную погоду 2 декабря

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам морозную погоду 2 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 2 декабря, в столичном регионе ожидается морозная погода с переменной облачностью без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 6–11 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов мороза.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–4 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в Москве исчезнет гололед. По его словам, до середины декабря в столичном регионе сохранятся морозы и гололедица на дорогах. Среднесуточные температурные показатели будут колебаться в пределах 11–18 градусов с отрицательными значениями.

Нетипичные морозы в Москве и Подмосковье сохранятся только в начале декабря, а со второй декады погода придет в климатическую норму. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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