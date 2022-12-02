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Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая вошел в шорт-лист премии Russian Creative Awards

Лейла Алиева
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Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая вошел в шорт-лист премии Russian Creative Awards
Фото: Пресс-служба Russian Creative Awards

Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая попал в шорт-лист премии Russian Creative Awards 2022 в номинации «Креативный социальный проект». Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

— Часто искусство становится источником положительных изменений и импульсом к движению вперед. Творческая самореализация в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая для талантливых ребят с особенностями здоровья — это первый шаг на профессиональном пути, который в будущем сможет привести их к трудоустройству в креативные индустрии и участию в культурной жизни столицы, — рассказал он.

В этом году заявку на участие подали около двух тысяч учреждений по десяти номинациям. Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая стал единственным государственным учреждением, вошедшим топ-5 лучших проектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также лауреатом премии Russian Creative Awards в номинации «Событие года» стала Московская неделя моды. Также мэр Москвы Сергей Собянин вручил главе Якутии Айсену Николаеву премию в номинации «Креативный регион года».

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