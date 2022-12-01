Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская неделя моды стала лауреатом премии Russian Creative Awards в номинации «Событие года».

Церемония награждения состоялась 1 декабря в концертном зале «Зарядье», ее посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он вручил главе Якутии Айсену Николаеву премию в номинации «Креативный регион года».

— Мне стало интересно, а кто же, кому мы передадим такую замечательную награду. Вы знаете, кто? Республика Якутия, — заявил глава города.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Он напомнил, что в 2021 году победителем в этой номинации была Москва. По словам Собянина, он поставил себе цель, чтобы в столице было создано не меньше ста тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере креатива. Также мэр города добавил, что в данной области на сегодняшний день трудится свыше одного миллиона человек, передает агентство городских новостей «Москва».

В ходе церемонии также была отмечена Московская неделя моды, которую с 20 по 26 июня посетили более 1,6 млн человек. Она стала лауреатом премии Russian Creative Awards в номинации «Событие года».

Прием заявок на соискание высшей награды для творческого и креативного сообщества Russian Creative Awards был открыт в начале сентября.