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Андрей Бочкарев сообщил о начале строительства одного из крупнейших дата-центров в Москве

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев сообщил о начале строительства одного из крупнейших дата-центров в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Дорожная улица, 9с1 Карта всех событий

Стартовало строительство центра обработки данных (ЦОД) на территории бывшей промзоны «Красный Строитель» в районе Южное Чертаново. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 2 декабря.

— Дата-центр станет одним из крупнейших в городе. Благодаря реорганизации бывшей промзоны «Красный Строитель» и созданию инновационной инфраструктуры город получит более 140 новых рабочих мест, — рассказал он.

По словам заммэра, специалисты завершат строительство центра в 2024 году.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что в семиэтажном здании установят высокотехнологичное оборудование для обработки, хранения и передачи больших массивов данных. Также специалисты обустроят административную часть, где будут расположены помещения для сотрудников и переговорные.

В Москве с начала 2022 года возвели и ввели в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров различной недвижимости. При этом почти 5,9 миллиона «квадратов» из общего объема ввода пришлось на жилые дома.

Строительство Андрей Бочкарев Район Чертаново Южное
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