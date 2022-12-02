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В России выявили 6721 новый случай COVID-19 за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 6721 новый случай COVID-19 за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в российских регионах выявили 6721 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в пятницу 2 декабря.

Так, за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 57 летальных исходов, связанных с коронавирусом. При этом 1150 человек госпитализировали с диагностированным заболеванием в медицинские учреждения.

В России выявили 6721 новый случай COVID-19 за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 5684 пациента, отмечается на портале.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, в чем уникальность новой вакцины от коронавируса. По словам специалиста, новая вакцина от коронавируса не будет принципиально отличаться от «Спутника V». Однако из-за модификации состава она сможет эффективно защитить организм от заражения «дельтой» и «омикроном».

Вирусолог Павел Волчков предупредил о коллективном снижении иммунитета. По его словам, важно сделать вакцину от гриппа и коронавируса. При первых признаках заражения нужно ограничить контакты, чтобы не заразить других людей или не подхватить еще одну инфекцию.

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