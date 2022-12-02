Baskin Robbins в России сменил название на BRandICE

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Производитель мороженого АО «БРПИ» подал заявку на регистрацию товарного знака BRandICE. Новое название появится для замены бренда Baskin Robbins. Об этом следует из данных базы «Спарк».

Как уточняется, работающие по франшизе кафе Baskin Robbins меняют вывески на новые. Новый товарный знак цветовой гаммой чем-то может напоминать логотип предыдущего бренда, где используются темно-синий, белый и розовый цвета, в новом логотипе регистрируются цвета синий, фуксия и белый.

Бывший сайт Baskin Robbins уже оформлен под новым названием, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что до этого из России ушел другой известный бренд общепита — McDonald's. Но уже 12 июня в России он открылся под новым брендом «Вкусно — и точка». Сеть, заменившая ушедший из России McDonald’s, открыла все 850 своих ресторанов в России уже в сентябре. Кроме того, в ближайшие несколько лет планируется довести общее число заведений до тысячи.

В конце сентября сеть ресторанов быстрого питания направила заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда «Кафе — и точка». Он регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 21, 29, 30 и 43.