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Начальник университета МВД в Санкт-Петербурге отстранен от должности по «генеральскому» делу

Степан Жирнов
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Начальник университета МВД в Санкт-Петербурге отстранен от должности по «генеральскому» делу
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Генерал Александр Травников, начальник университета МВД России в Санкт-Петербурге, был отстранен от должности из-за резонансного «генеральского» дела. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

По предварительной информации, Травников как-то связан с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями высокопоставленными сотрудниками полиции, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ранее были задержаны начальник ГУ МВД по Петербургу и области, помощник министра Сергей Умнов, бывший замначальника по тылу Главного управления городского МВД Иван Абакумов и начальник управления ГИБДД «северной столицы» Алексей Семенов.

Одновременно с задержаниями подозреваемых в их жилищах проводились обыски.

Каким образом Травников связан с данным делом — не уточняется. Но в четверг, 1 декабря, его отстранили от занимаемой должности, как сообщалось, из-за коррупции.

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