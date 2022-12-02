«У них длинненькие»: дочь Бородиной рассказала, почему не позовет мальчиков на день рождения

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Телеведущая Ксения Бородина поделилась с поклонниками видеороликом на своей странице в социальной сети с участием своей младшей дочери Теоны, на котором ребенок поясняет, почему хочет отметить свой день рождения без мальчиков.

— Не хочу мальчиков. Они мальчики, — пояснила дочка Бородиной.

В свою очередь телеведущая поинтересовалась у Теоны, что не так с мальчиками.

— У них длинненькие, — ответила девочка, хихикая.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей от разных браков — Марусю и Теону. По словам блогера, она не надеется на помощь бывших супругов и привыкла рассчитывать только на себя. Знаменитость также добавила, что расходы на образование, путешествия, услуги нянь и одежду девочек оплачивает сама.

17 ноября Ксения Бородина во время эфира передачи «Женский клуб» на телеканале ТНТ рассказала о взаимоотношениях со своим отцом. Родители звезды развелись, когда ей был один год, поэтому с отцом будущая звезда виделась не так часто, в основном он приезжал, чтобы привезти деньги или подарки.