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Прокуратура взяла под контроль расследование пожара на Микояновском мясокомбинате в Москве

Георгий Соланович
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль расследование пожара на Микояновском мясокомбинате в Москве
Фото: МЧС России
Талалихина, дом 41, строение 16 Карта всех событий

Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и причин пожара на Микояновском мясокомбинате, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 2 декабря.

— Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на крыше нежилого здания на улице Талалихина, а также принятие процессуального решения по данному факту. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов, — говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве также добавили, что тушение пожара уже реализуется.

По сообщению Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, движение в районе происшествия не затруднено.

До этого появились кадры тушения пожара на Микояновском мясокомбинате сотрудниками МЧС. Также в Сети появилось видео самого горящего предприятия.

Возгорание в здании на улице Талалихина произошло вечером 2 декабря. С территории мясокомбината эвакуировали 13 человек. Пожару присвоен ранг 2-БИС.

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