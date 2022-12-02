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Появились новые кадры пожара на мясокомбинате в Москве

Евгений Жуков
Происшествия
Появились новые кадры пожара на мясокомбинате в Москве
Фото: МЧС России
Россия, Москва, улица Талалихина, 41с16 Карта всех событий

Появились новые кадры с места пожара на Микояновском мясокомбинате, расположенном в Нижегородском районе столицы.

На кадрах видно, как столичные огнеборцы, используя специализированное оборудование, ликвидируют возгорание. Можно наблюдать, как к горящему зданию подъехала пожарная машина. На выдвижной лестнице машины находится сотрудник МЧС и водой из шланга тушит пожар.

Фото: Telegram / МЧС России
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Фото: Telegram / МЧС России
Фото: Telegram / МЧС России
2/3
Фото: Telegram / МЧС России
Фото: Telegram / МЧС России
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Фото: Telegram / МЧС России

Возгорание в здании на улице Талалихина произошло вечером 2 декабря. С территории мясокомбината эвакуировали 13 человек. Пожару присвоен ранг 2-БИС.

Позже в Сети появилось видео горящего мясокомбината.

Еще один пожар произошел на корабле на Москве-реке, недалеко от Братеевского моста. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. С судна спасли одну женщину — хозяйку, которая жила на корабле.

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