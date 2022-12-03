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Возгорание в частном автобусе на востоке Москвы ликвидировали

Георгий Соланович
Происшествия
Возгорание в частном автобусе на востоке Москвы ликвидировали
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Перовская улица, 4к1 Карта всех событий

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в частном автобусе на Перовской улице на востоке столицы. Об этом в субботу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По его данным, в 10:33 пожар был локализован, а в 10:42 — ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

Частный автобус на Перовской улице загорелся утром 3 декабря. Сообщение о пожаре поступило в 09:48. Транспортное средство было припарковано рядом со зданием с металлической пристройкой. Огонь с автобуса перекинулся на конструкцию. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

18 ноября на северо-востоке столицы загорелся автомобиль. Пожар произошел на Енисейской улице в районе дома 19. На месте происшествия работали оперативные службы города, движение в районе аварии было затруднено и осуществлялось по двум полосам из трех, однако вскоре его полностью восстановили.

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