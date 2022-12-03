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Москва повторила суточный рекорд атмосферного давления 1954 года

Георгий Соланович
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Москва повторила суточный рекорд атмосферного давления 1954 года
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Атмосферное давление в Москве в субботу, 3 декабря, достигло 770,9 миллиметров ртутного столба, таким образом повторив рекордное значение для этой даты, зафиксированное в 1954 году. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус.

— В 9 часов утра барометры базовой на метеостанции столицы — ВДНХ — показали 770,9 миллиметров ртутного столба, повторив таким образом рекордное значение достигнутое 3 декабря 1954 года. В следующий срок наблюдений давление немного понизилось. Следим за дальнейшим развитием ситуации, — написал Леус в Telegram.

Также Леус в беседе с «ВМ» предупредил метеозависимых москвичей о высоком атмосферном давлении, которое сохранится в городе до конца недели. По его словам, оно будет примерно на 20 единиц выше нормы: в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба.

В субботу в столичном регионе ожидаются облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, гололед и около восьми градусов со знаком минус. Днем в Москве температура воздуха составит 6–8 градусов ниже нуля, в ночное время суток ожидается понижение до 10 градусов мороза. В Подмосковье синоптики прогнозируют до минус 10 градусов днем и похолодание до 13 градусов со знаком минус в ночное время суток.

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