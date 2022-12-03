Украинское Госбюро расследований провело обыски в администрации Кличко

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В зданиях Киевской городской администрации, возглавляемой мэром украинской столицы Виталием Кличко, проводятся обыски сотрудниками Госбюро расследований Украины. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в ведомстве.

— Сотрудники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА) в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью, — говорится в сообщении.

В ходе обысков было установлено, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционное соглашение с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений. Однако предприятие выполнило заказ лишь на 30 процентов. Также в ходе расследования сотрудники ведомства выявили «факты нецелевого использования территории парка». Общая сумма инвестиций по договору, как уточняется, составляет около 149 миллионов гривен (четыре миллиона долларов), сообщает РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения украинского Совета национальной безопасности и обороны о санкционных ограничениях в отношении религиозных организаций, которые могут быть связаны с Россией. Теперь украинский кабинет министров в течение двух месяцев должен вынести на рассмотрение Верховной рады проект закона, который запрещает деятельность на территории государства религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации».

В конце ноября сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в Киево-Печерской лавре. До этого сотрудники ведомства начали проверку видеофрагментов с «пророссийскими» песнопениями в Киево-Печерской лавре. Видео, о котором идет речь, выложил в Сеть священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Емельян.