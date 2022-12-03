Видео пожара в ресторане на Цветном бульваре появилось в Сети

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Сети опубликовали видео пожара в ресторане на Цветном бульваре в Москве. Кадры появились в субботу, 3 декабря, в Telegram-канале Mash.

На кадрах можно рассмотреть, как из здания заведения валил густой дым.

По словам очевидцев, спасатели оперативно отработали по прибытии на место инцидента.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал Mash

3 декабря на Цветном бульваре произошел пожар в ресторане. На место происшествия была вызвана бригада МЧС. Как уточняется, на месте инцидента производилась эвакуация посетителей. Отмечалось наличие черного густого дыма, который шел из здания.

Из-за возгорания в здании ресторана по адресу Цветной бульвар, дом 2, был перекрыт проезд с Рождественского бульвара на Цветной.

Позже пожар был полностью потушен.