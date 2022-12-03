Спецназ России уничтожил ангары ВСУ с техникой в Берестовом в ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Российская армия ликвидировала украинские ангары с техникой в населенном пункте Берестовое в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в субботу, 3 декабря, рассказал разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское.

— Сегодня были успешно уничтожены ангары с техникой в районе Берестового. Там произошло возгорание, детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов, — отметил он.

По его словам, украинские войска подавляются российской артиллерией при попытке вести огонь по позициям ВС РФ, сообщает РИА Новости.

До этого военнослужащий заявил, что грамотная тактика позволяет российской армии проводить спецоперацию на Украине с минимальными потерями. Он уточнил, что корректировка артиллерийских выстрелов исходила из логики сокращения потерь среди личного состава ВС РФ.

В четверг, 1 декабря, офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что украинские военные начали перебрасывать элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления из-за опасений прорыва своей линии обороны. Такое решение объясняется тем, что существует угроза прорыва линии обороны украинских вооруженных формирований, а также неудачной попытки штурма позиций российских войск.