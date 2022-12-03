Разведчик спецназа заявил, что потери ВС РФ в зоне спецоперации минимальные

Фото: Минобороны РФ

Грамотная тактика позволяет российской армии проводить спецоперацию на Украине с минимальными потерями. Об этом в субботу, 3 декабря, рассказал разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР).

— Продвижение наше было, так сказать, медлительное. Но оно всегда было грамотное, с минимальными потерями. Каждый боец был на счету, — отметил он.

По его словам, корректировка артиллерийских выстрелов исходила из логики сокращения потерь среди личного состава ВС РФ. Собеседник РИА Новости уточнил, что морально-психологическое состояние бойцов высокое, они рвутся вперед.

До этого стало известно о ликвидации двух украинских самолетов в Донецкой народной республике (ДНР). В Минобороны РФ добавили, что российские средства противовоздушной обороны сбили принадлежащий Украине самолет Су-25 в районе населенного пункта Никольское в ДНР.

В четверг, 1 декабря, национальная армия полностью освободила от украинских войск населенный пункт Курдюмовка в ДНР. До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российской армии удалось полностью освободить от ВСУ населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР.