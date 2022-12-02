Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских самолетов в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные Силы России сбили два украинских самолета в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, — говорится в сводке ведомства.

В Минобороны добавили, что российские средства противовоздушной обороны сбили принадлежащий Украине самолет Су-25 в районе населенного пункта Никольское в ДНР.

Российским военным также удалось уничтожить семь беспилотников в районах населенных пунктов Краснореченское, Сватово, Червонопоповка, Сторожевка, Голиково в ЛНР и Егоровка в ДНР, уточняется в Telegram-канале оборонного ведомства.

Накануне стало известно, что российские военные полностью освободили от украинских войск населенный пункт Курдюмовка в ДНР.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российской армии удалось полностью освободить от ВСУ населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР.

Также сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Уточняется, что четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку.