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Юрист объяснила, как можно «присвоить» соседский участок

Анастасия Колоскова
Общество
Юрист объяснила, как можно «присвоить» соседский участок
Фото: shutterstock

Если участок по соседству с вашим загородным домом пустует, его возможно оформить в собственность. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко.

— Необходимо выяснить: действительно ли участок бесхозный, это касается не только земли, но и строений на участке, — заявила она.

Эксперт пояснила, что для этого участок необходимо проверить в публичной кадастровой карте. Если он будет содержаться в базе, то следует запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости.

В случае, когда собственник оставил участок или скончался, можно подать заявление в администрацию района, где расположена земля с просьбой предоставить участок в собственность, объяснила Кудерко агентству «Прайм».

В конце января риелторский бизнес попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина освободить пенсионеров от имущественного налога, если они являются собственниками двух домов, второй из которых — дача. Данную инициативу перенаправили в Минфин на рассмотрение. Также ее поддержали в Госдуме, однако добавили, что необходимо проработать меры, исключающие возможность махинации.

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