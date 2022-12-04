Бензовоз опрокинулся на востоке МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

На востоке Москвы на МКАД опрокинулся бензовоз. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 4 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», при аварии разлива топлива не произошло. Сейчас на участке, где произошло ДТП, перекрыта одна полоса движения.

Вечером 3 декабря другое ДТП произошло в ЮВАО. Так, на юго-востоке столицы автобус врезался в мачту городского освещения. Инцидент произошел на Люблинской улице в районе дома 111, строения 3.

Из-за аварии пострадали 13 человек, в том числе пять детей. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В ходе работы они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и количество пострадавших.