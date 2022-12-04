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Глава Нацразведки США: Россия может испытать трудности при создании точных ракет

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Нацразведки США: Россия может испытать трудности при создании точных ракет
Фото: Минобороны РФ

России грозит столкновение с трудностями при создании используемых в спецоперации точных ракет. Такое мнение высказала в воскресенье, 4 декабря, директор нацразведки США Эврил Хейнс.

— По нашим данным, у них (у России — прим. «ВМ») нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют, — заявила она.

По мнению Хейнс, подобная проблема станет для Москвы настоящим вызовом при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом она заявила на Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии, трансляция выступления директора нацразведки велась на YouTube.

До этого официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российской армии удалось поразить на территории Донецкой народной республики (ДНР) РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем. Помимо этого, возле населенных пунктов Кривая Лука и Марково ДНР российские войска уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

Также Министерство обороны РФ сообщило, что российским военным в результате наступления удалось полностью освободить населенный пункт Андреевка в ДНР.

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